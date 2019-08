VIDÉOS. L'artiste roubaisien Abel Leblanc s'est éteint à l'âge de 99 ans

Amour de la région

Extrait du documentaire : Abel Leblanc, Bourguignon du Nord

Le portrait d'Abel Leblanc, artiste de 90 ans à Roubaix en 2009

L'artiste-peintre roubaisien Abel Leblanc s'est éteint le 11 août, à l'âge de 99 ans, a-t-on appris ce mercredi par ses proches.À la fois peintre, sculpteur, chansonnier et poète, ce natif de Roubaix a enseigné le dessin au lycée Faidherbe de Lille et au lycée Turgot de Roubaix. Deux de ses tableaux, La Courée et Le Pont de la Vigne à Roubaix sont d'ailleurs exposés au musée La Piscine de Roubaix.Dans un documentaire de 1971, il confiait son amour pour la région et notamment les Flandres : "Je viens dans la région du Mont Noir, du Mont des Cats, ici, au Mont de Boeschepe et puis au Mont de l'Enclus. C'est une région que j'aime bien".Pour lui, la Flandre "est extraordinaire parce qu'elle a une vigueur, une puissance... Il y a toutes ces maisons qui sont là, tous ces villages que l'on voit au loin où l'on sent la vie, c'est vraiment une des régions où l'on sent la présence de l'homme et de la nature dans ce qu'il y a de plus fort, de plus sain, de plus vigoureux."Plus récemment, en 2009, nous l'avions rencontré chez lui et au sujet de la transmission du savoir, Abel Leblanc expliquait : "Ce que je voulais transmettre, plus encore que la technique à laquelle je crois, c'est l'enthousiasme. Quand un de mes élèves vient me dire qu'il a appris ça à ses enfants et que ses enfants sont eux-mêmes enthousiastes, je trouve que c'est une superbe, une magnifique récompense !"