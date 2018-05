"Dis-moi comment tu bosses" : vivre de ma passion, c'est possible !

Voici les réponses, dansées, de Camélia et Sonia. Elles ont rencontréPour vivre de leur passion, ils ont une recette : être patients et déterminés. Même si les arts ou le sport restent des milieux précaires.qui a sa propre compagnie de danse :"Vivre de la danse, ça a été très dur et très long. Je travaillais à l'usine et j'avais ma pratique en parallèle.": "C'est un métier à risques. C'est-à-dire que tu te lances dans une aventure, tu ne sais pas quand ça va finir."

Ici, en France, le statut d'intermittent permet, quand tu as du temps libre, de te consacrer à la recherche d'emploi, etc.

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? Mené par La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE — « Dis-moi comment tu bosses » est le deuxième projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité. France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Dis-moi comment tu bosses" Après «Toi, Président», la série «Dis-moi comment tu bosses» réunit des jeunes de Lille et de Roubaix, engagé(e)s dans la cité et étudiant(e)s en journalisme, dans la production de reportages vidéo sur le thème du travail. À la quête de sens, ces jeunes ont recueilli de nombreux témoignages : de la reconversion professionnelle à la discrimination au travail, du burn-out aux petits boulots d’étudiant, ils dressent ainsi un panorama actuel du travail des jeunes. À 17 ou 25 ans, qu’est-ce qui nous préoccupe ou nous enthousiasme à propos du travail ? Chômage, passion, sexisme, reconversion, entrepreneuriat, nouveaux métiers... Découvrez une série de reportages réalisés par des jeunes sur le travail. Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde

Ecriture et réalisation : Sonia Chemaa, Camélia SghayareCaméra : Julien Pitinome - BeatBox : Wesley MaertensAnimation et formation : Flora Bellouin, Quentin ObarowskiAppui au montage : Fémi KpatindéDirection artistique et rédaction en chef : Hélène SeingierConcept « Les haut-Parleurs » : Claire LeproustMusique du générique : Tanguy Jouan