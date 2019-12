Royaume-Uni : trois hommes condamnés pour avoir fait passer des migrants de France en Angleterre

a souligné Neil Ballard, un responsable de la police de Londres, dans un communiqué, expliquant qu'ils avaient voyagé depuis les plages françaises à bord d'un bateau gonflable.Celui-ci était en mauvais état et il n'y avait ni signaux lumineux ni radio d'urgence, ce qui le rendait "invisible" aux bateaux qui passaient dans la zone, l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde."Le bateau s'est dirigé vers les côtes britanniques une nuit d'hiver, mettant les victimes vulnérables dans une situation terriblement effrayante et dangereuse", a déclaré le responsable de la police.L'enquête, réalisée en novembre 2017, avait été menée, a-t-expliqué.Christian King et Henry Dunn, tous deux âgés de 38 ans, ont été condamnés chacun à neuf ans de prison par un juge du tribunal de Snaresbrook, dans l'est de Londres, tandis que James Davis, 31 ans, le seul qui a plaidé coupable, a été condamné à quatre ans et demi de prison.Les quatre vietnamiens - âgés de 14, 15, 16 et 23 ans - avaient été emmenés au Royaume-Uni. Ils ont été interceptés par la police sur l'autoroute près du port de Folkestone. James Davis et Christian King ont été arrêtés et Henry Dunn s'est rendu à la police quelques mois plus tard.Début novembre, les douanes britanniques ont annoncé avoir intercepté un bateau transportant 22 personnes, quelques jours seulement après la découverte des corps de 39 migrants vietnamiens - 31 hommes et huit femmes - dans un camion réfrigéré à l'est de Londres.