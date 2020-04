Rugby : l'Olympique Marcquois va-t-il monter en Fédérale 1 ?

L'Olympique Marcquois va-t-il grimper d'un échelon en raison de l'arrêt prématuré du championnat ? Ce vendredi, le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte a annoncé la couleur pour les championnats amateurs, lors d’un entretien accordé au quotidien régional La Provence. Il a annoncé qu'il n’y aurait pas de relégations étant donné que les compétitions ont toutes été arrêtées de manière définitive.



"Il n’y aucune relégation, sauf s’il y a des clubs qui le demandent. Dans ce cas, on s’adaptera. Mais, de son côté, la Fédération n’imposera pas de descente."



Pas de champion cette saison

Le 27 mars, le Bureau fédéral de la FFR décidait de mettre fin à tous les championnats amateurs, au niveau national, régional et départemental. Ainsi, aucun titre de champion de France ou de Ligue ne sera décerné au titre de la saison 2019-2020.



Mais il se donnait jusqu’à ce vendredi pour fixer les modalités de relégation et d’accession pour la saison prochaine. Concernant les championnats de Fédérale 2 et de Fédérale 3, Bernard Laporte envisage de faire monter en division supérieure les clubs qui sont actuellement positionnés à la première place de leur poule. C’est notamment le cas de l’Olympique Marcquois rugby, actuellement en tête de son groupe en fédérale 2.



Marcq en tête de poule

Après 17 journées, l’OMR est en tête de la poule 1 avec 5 points d’avance sur Beauvais XV (avec un match en plus).



Si le président Bernard Laporte est suivi par son Bureau fédéral, le club nordiste monterait sur le tapis vert, après deux saisons abouties sur le plan sportif.



La saison passée déjà, Marcq avait dominé la phase préliminaire, avant d’être "retoqué" pour un déficit dans son budget. La remise à niveau s’est faite sur le plan administratif. Tous les voyants sont au vert pour voir un club de la MEL revenir en fédérale 1, la troisième division nationale, 4 ans après la disparition du Lille Métropole rugby qui devait monter en ProD2.



Réponse, peut-être, ce week-end...