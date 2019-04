Rumegies : six bovins tués dans l'incendie d'une ferme

Les volutes de fumée se voyaient à des kilomètres à la ronde. Un feu a éclaté dans une ferme de Rumegies près de la frontière belge. Un très gros dispositif a été mis en place @VDNValenciennes pic.twitter.com/IiQovqQKz3 — Catherine Bouteille (@CbouteilleVDN) 19 avril 2019

Selon les informations communiquées par les pompiers du Nord, l'incendie s'est déclaré vendredi peu avant 18h, dans une ferme située rue Prière, à Rumegies, petite commune frontalière, située au nord-ouest de Saint-Amand-les-Eaux.Le feu a touché deux hangars d'une superficie de 10 000 menviron, abritant de la paille et des animaux. 62 pompiers et huit lances à eau ont dû être déployés pour venir à bout du sinistre. Selon La Voix du Nord , l'exploitation comptait 380 bovins. La plupart a pu être sauvés, à l'exception de six bêtes qui ont péri dans l'incendie. Deux personnes ont également été très légèrement blessées. Il s'agit du propriétaire brûlé à un bras et d'un de ses employés.La maison de la ferme a pu être sauvée ainsi que 5000 tonnes de fourrages sur les 8000 tonnes du stock.