Rythmes scolaires : les Lillois votent pour revenir à la semaine des quatre jours

Lille revient à la semaine des quatre jours ! Les parents d'élèves se sont prononcés à 64% pour un retour en arrière du rythme scolaire.Cet exercice inédit de démocratie participative a mobilisé 68% des parents ce samedi 3 février, la plupart avait voté par correspondance, mais plusieurs d'entre eux ont fait le déplacement ce matin."Je préférerais que les enfants aillent quatre jours à l'école" estimait alors une mère "parce que le samedi c'est trop compliqué, même s'ils viennent à l'école parce que c'est obligatoire,, et même nous on ne tient plus."Depuis septembre 2014, leslillois de maternelle et de primaire avaient classe le samedi matin. Ils rejoindront désormais les élèves de 80% des communes de la métropole.