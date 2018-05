Saint-Amand-les-Eaux : la Brasserie des Sources médaillée à la prestigieuse “World Beer Cup”

Une bière au miel des Andes

Ça fait quand même 14 ans qu'un Français n'avait pas gagné

Saint-Amand-les-Eaux : la Brasserie des Sources distinguée à la prestigieuse "World Beer Cup"

La bière " Soleils amers " de la Brasserie des Sources, basée à Saint-Amand-les-Eaux,lors de la World Beer Cup , qui s'est tenue au début du mois de mai à Nashville, aux États-Unis.Une bière brune assez particulière puisque comme sa soeur, blonde,"Le miel que nous on a utilisé c'est un miel chilien, récolté dans des ruchers qui sont dans les contreforts de la Cordillère des Andes" explique le PDG de la brasserie Jean-Luc Butez.Cette distinction est en tout cas "une grande fierté pour nous, puisque ça fait quand même 14 ans qu'un Français n'avait pas gagné, et c'était une médaille de bronze."La World Beer Cup, que Jean-Luc Butez décrit comme "le concours des concours" se tient tous les deux ans dans l'État du Tennessee. On y trouvait cette année plus de 8200 bières de 66 pays, réparties dans une centaine de catégories différentes.La Bellerose, 2011 une autre bière de la Brasserie des Sources, avait été primée meilleure bière au monde dans la catégorie "Ale" (plus de 5,5°) en 2011.Mais la brasserie est une habituée des récompenses :dans la catégorie "Ale de plus de 5,5°", soit une bière de fermentaiton haute. "C'est la catégorie reine où toutes les grandes bières belges concourent."Son brasseur, Bertrand Depratre, avait quant à lui étéJean-Luc Dupez, lui, repense à ce que lui avait confié l'ancien propriétaire de la brasserieComme quoi...