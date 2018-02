Saint-Amand-les-Eaux : un homme de 29 ans meurt dans un accident de travail

Un homme a perdu la vie mercredi soir dans un accident de travail à Saint-Amand-les-Eaux, dans l'entreprise Huon Fers Soudage, rue Albert Camus.



Un chariot élévateur en cause

Le drame s'est produit vers 21H45. Le salarié, âgé de 29 ans, conduisait un chariot élévateur de marque Fenwick. Selon les premiers éléments de l'enquête, un choc contre une borne métallique lui a fait sortir la tête de l'habitacle. Celle-ci s'est alors retrouvée coincée entre le véhicule en mouvement et une paroi de l'entrepôt.



Malgré l'intervention d'une douzaine de sapeurs-pompiers de Saint-Amand-les-Eaux et d'Anzin, la victime n'a pas pu être réanimée et a été déclarée décédée.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident de travail. Contactée, l'entreprise Huon Fers Soudage n'a pas souhaité faire de commentaire.