À 17 heures samedi 25 avril, les pompiers sont intervenus pour un accident de la route entre une moto et une voiture. Le motard, d'une trentaine d'années, est décédé et son identité demeure pour le moment incertaine.La conductrice de la voiture a été transportée au centre hospitalier de Valenciennes, a quelques kilomètres de l'accident, en état de choc.L'accident a eu lieu entre Saint-Amand-les-Eaux et Anzin, dans la rue Henri-Durre, sur la route départementale D169.