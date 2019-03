De carillonneur à curiste ... Kamini plonge dans les thermes de Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Amand-les-Eaux, douce et naturelle

Dimanche 10 mars à 12H55

Dotée d'un cadre naturel exceptionnel, d'une spécificité thermale affirmée et de citoyens généreux, Saint-Amand-les-Eaux est une ville de bien-être et de découverte !Présentation parRéalisation

Promenons-nous dans les bois, pendant que Kamini est là !

Visite de la forêt du parc naturel Scarpe-Escaut

Les titis canaris d’ici

Massage, piano et boue ... Kamini plonge dans la ville thermale

Une musique de haut vol

Le rap de Kamini et de Charles Dairay

Des Irlandais voguent sur la Scarpe

Une ferme qui cultive de l’humanité

Palombe, cerf, papillon échiquier… Kamini se perd dans les 4.000 hectares du parc naturel Scarpe-Escaut et apprend le silence pour observer les bécasses."Là-bas, au fond, il y a souvent des passages de chevreuil et de sanglier. Avec un peu de chance, on va pouvoir tomber dessus." Avec Vincent Gavériaux , illustrateur et photographe naturaliste,Nous sommes à Raismes etnous ouvre la cage de son élevage.Découvrons ce sympathique passionné, éleveur du petit oiseau des mineurs,"On trouve beaucoup de canaris dans le Nord. Il fut un temps où les mineurs se servaient des canaris pour éviter le coup de Grisou.Quand le canari malheureusement mourrait, c’était une preuve que le grisou arrivait et qu’il fallait se sauver."Au XVIIe siècle, l’eau de Saint-Amand a été déclarée "miraculeuse".Aujourd’hui, la cité thermale est spécialisée dans la rhumatologie et des problèmes respiratoires.Entre boue et jet d’eau, avec une charlotte sur la tête et un maillot de bain, Kamini blague et s’y détend.Puis il visite l’établissement avec: "On s’y sent très très bien à Saint-Amand. Les cht’is sont extraordinaires."82 mètres et 347 marches … Kamini les gravira une par une pour écouter la fabuleuse histoire de, le carillonneur de la Ville et professeur de musique."Le Nord, c’est le plat pays et souvent au XVIIe et XIXe siècle, on y a construit des beffrois. En haut de ces beffrois, il y a la cloche d’appel, la cloche de la ville. Alors quand le maire avait envie de dire quelque chose ou quand il y avait un incendie, on sonnait la cloche."Après une démo de Charles Dairay, Kamini rappe Saint-Amand-les-Eaux sur fond de carillon.Rencontre étonnante avec deux voyageurs, éternels amoureux, qui visitent le nord de la France et de l’Europe dans leur propre maison flottante.Ce couple d’Irlandais a décidé de s’installer dans le port fluvial de Saint-Amand pour quelques années.débordent d’humour et ont un accent à croquer. "Il n’y a pas beaucoup d’Irlandais ici", glisse Graham. "Nous sommes ici pour le soleil !", ajoute malicieusement Roz.Au cœur de Saint-Amand,nous présente La ferme thérapeutique qui accueille des personnes déficientes mentales ou avec des troubles psys et qui les aide à s’adapter au monde extérieur."La ferme est un établissement qui les protège de l’extérieur, c’est vraiment une bulle qu’on ouvre de temps en temps pour ne pas se couper du monde.", explique Laurent Bourlet.