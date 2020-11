Handball: l'Amandinoise Claire Vautier appelée en équipe de France pour le championnat d'Europe féminin

🇫🇷 𝗖𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗩𝗔𝗨𝗧𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🇫🇷



Claire rejoint l'Équipe de France dans le but de préparer l'Euro, une première pour la jeune arrière gauche Dijonnaise ! 👏



Pour lire le communiqué : https://t.co/XqlvPx0Ebe#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/sRsKztTBdT — JDA Dijon Handball (@jdadijonhand) November 24, 2020

Formée à Vieux-Condé

À ce sujet, la rédaction vous recommande Handball: le Saint-Amand HB demande la levée des matches à huis clos en janvier

La première depuis l'épopée béthunoise

Cela faisait longtemps qu'une joueuse nordiste n'avait pas été sélectionnée en équipe de France. Cette fois, c'est fait. L'Amandinoise Claire Vautier vient d'être appelée par Olivier Krumbholz pour participer au stage préparatoire des tricolores avant le championnat d'Europe, qui aura lieu du 3 au 20 décembre au Danemark.Elle remplace Déborah Lassource. La demi-centre parisienne s’est malheureusement blessée sur les terrains, et a, par la suite, passé des examens complémentaires qui ont révélé une rupture du tendon d’Achille.L'arrière gauche de la JDA Dijon Handball avait déjà participé au stage à Capbreton à l'été 2019, après de nombreuses sélections internationales chez les jeunes Cette fois, elle rejoint les championnes d'Europe 2018, qui défendront leur titre au Danemark. Une sélection justifiée par son bon début de saison avec son nouveau club (33 buts à 61% de réussite).Née le 5 septembre 1999 à Saint-Amand-les-Eaux, Claire Vautier a été formée au HBC Vieux-Condé entre 2007 et 2014. Elle part ensuite au club voisin, le HBC Saint-Amand Porte du Hainaut (aujourd'hui Saint-Amand HB), qui évolue au niveau national. Elle connaîtra la brève montée en Ligue féminine et sera à la base de l'accession obtenue l'an dernier par le club du Hainaut.Handball.Parallèlement, elle fait partie de l'équipe de France junior qui remporte le championnat d'Europe en 2018 en Slovénie. Elle fait partie des grands espoirs du hand-ball féminin français, et capte l'attention des meilleurs clubs.Elue la saison dernière meilleure joueuse de 2è division, elle est répérée par la Jeanne d'Arc de Dijon (JAD), qui lui fait signer un contrat de trois ans. Elle poursuit sa progression avec ce club d'élite, ce qui lui permet d'intégrer aujourd'hui le collectif France et de participer probablement à 21 ans. à son premier championnat d'Europe.Cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de joueuse de la région chez les bleues. Il faut ainsi remonter à la fin des années 90, avec des joueuses du Stade Béthunois HB (vice-champion de France en 1995) sélectionnées en équipe de France. Il y avait la Dunkerquoise Barbara Pingret, mais aussi des joueuses comme Stéphanie Ludwig ou Marie-Annick Dézert qui n'étaient pas nordistes.