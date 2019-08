Saint-Amand-les-Eaux : il tente de se défenestrer et frappe le pompier venu l'en empêcher

Troisième agression en dix jours

Un sapeur-pompier a reçu des coups de pieds au niveau de poitrine et au niveau du visage, lundi 5 août au soir, au cours d'une intervention à Saint-Amand-les-Eaux (Nord).Les secours avaient été appelés peu après 23h30 pour empêcher un jeune homme de 24 ans de se défenestrer. Le pompier a été frappé par la victime alors qu'il s'interposait pour l'empêcher de se jeter dans le vide.Le jeune homme a finalement été hospitalisé et le pompier, dont les blessures n'ont quant à elles pas nécessité de soins, a déposé plainte.C'est la troisième agression physique dont ont fait l'objet les pompiers du Nord en un peu plus d'une semaine. Le 28 juillet, un équipage avait été la cible d'injures et d'insultes alors qu'il portait secours à un homme , ivre et inconscient dans un parking de Hazebrouck.Puis le 4 août, plusieurs pompiers sont agressés par un homme blessé, alors qu'ils intervenaient au milieu d'une rixe au sein d'un couple.