VIDEO. Saint-Amand-les-Eaux envahie par des moustiques

Nord : invasion de moustiques à Saint-Amand-les-Eaux

Pluie + chaleur. Un cocktail qui, à, fait le le bonheur des moustiques. Les fortes précipitations deces dernières semaines et des températures élevées ont provoqué une invasion de ces insectes amateurs de sang.De quoi perturber le quotidien des habitants. "J'ai voulu aller faire des plantations dans le jardin. Vite, je rentre parce que tout de suite, on se fait attaquer...", raconte une habitante.Dans certains restaurants, impossible par exemple de s'installer en terrasse sans être attaqué.Les gens ne pouvaient rester..."; explique Steven Wattremez, serveur.Les pharmacies locales ont été dévalisées. "On a fait un rayon spécial, tout s'est vidé en une journée", explique Angéliquye Courbeville, pharmacienne.Les ervices techniques d ela ville ont prévu une campagne de démoustication. "Saint-Amand-les-Eaux, c'est une ville thermale, il y a de l'eau partout. Il y a une série de cours d'eau... On a vraiment tous les éléments pour qu'on ait cette invasion" explique Cédric Solaux, cadre la mairie.Les habitants devront s'armer de patience et attendre la baisse prochaine des températures pour pouvoir sortir de chez eux sans craindre la piqûre. Ces dernières heures, les moustiques se font déjà plus rares.