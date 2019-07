VIDÉO. Saint-Amand-les-Eaux : des stages de natation pour prévenir des noyades

[ #Noyades] Chaque été, les noyades sont responsables de 50 décès d’enfants de moins de 13 ans.



Pour prévenir ces accidents, ayez le bon réflexe : gardez toujours le contact visuel avec votre enfant lorsqu’il se baigne !#nelesquittezpasdesyeux



+ d'infos: https://t.co/sPpzif8Kob pic.twitter.com/CRhqRuuleA — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) 20 juin 2019

Apprendre à nager, flotter, sauver

Des stages pour prévenir contre les noyades

Reportage de Maxime Lictevout

38 accidents et 8 décès par noyade en 2018 dans les Hauts-de-France. Le dernier rapport de Santé publique France précise que la majorité des décès survient dans les piscines privées.En hausse par rapport à 2015, les noyades constituent la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 6 ans, mais aussi pour les moins de 25 ans, pour qui les noyades sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante.Face à ce constat, la préfecture du Pas-de-Calais a lancé un appel à la prudence, le 2 juillet dernier, dans un communiqué de presse Dans l'Hexagone, 1 000 décès en moyenne par an sont liés à un accident par noyade.À Saint-Amand-les-eaux (Nord), des parents ont engagé les grands moyens avant le départ en vacances : des stages de natation. Apprendre à nager, savoir flotter, ne pas paniquer... Les plus jeunes ont 6 ans et expérimentent leur premier cours de natation.Cette piscine municipale propose des stages accélérés à des petits groupes d'enfants. 5 séances, du lundi au vendredi. Les maîtres-nageurs leur enseignent les bons réflexes : se mouiller progressivement, ne pas nager seul ni hors des zones de baignades... Mais aussi la prévention des risques, avec des séquences de sauvetage.