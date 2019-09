VIDEOS. Dimanche en Politique : cinq déclarations de Fabien Roussel (PCF) à retenir

Fabien Roussel : "Alain Bocquet est en pleine forme et prêt à y aller pour toute la durée du mandat"

Fabien Roussel : " les actionnaires ne payent aucune cotisation sur les retraites"

Après Gérald Darmanin la semaine dernière, c'était au tour du député PCF Fabien Roussel d'être l'invité de Véronique Marchand sur le plateau de Dimanche en Politique.

Fabien Roussel : "On en a besoin de Gravelines" !

Fabien Roussel : "stopper cette immigration organisée par les traités de Bruxelles"

Fabien Roussel : "les TER sont mal réparés, et mal entretenus"

Le maire communiste de Saint-Amand-les-Eaux, Alain Bocquet, n'avait pas encore annoncé s'il souhaitait rempiler pour un cinquième mandat. C'est désormais officiel, l'élu communiste mênera bien la liste conduite par le PCF lors des prochaines élections municipales en mars 2020. " Alain est en pleine forme, et il a encore plein de projets pour la ville. Il est prêt à s'engager pour la ville de Saint-Amand-les-Eaux pour toute la durée du mandat qui vient. [...] Cette transformation pour la ville et les habitants, nous allons la poursuivre ", détaille le député communiste. Fabien Roussel, conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux devrait également faire partie de l'aventure pour cette nouvelle législature.Interrogé par Véronique Marchand sur le report de l'âge de départ de la retraite, Fabien Roussel, à l'instar du part communiste, s'est opposé à tout allongement de la durée de cotisation. " On est en train de leur voler les plus belles années de leurs vies " dénonce-t-il.Le parlementaire propose de créer une " cotisation révolutionnaire ", pour faire financer la réforme par les revenus financiers des actionnaires des grandes entreprises. " 298 milliards d'euros de dividendes ont été distribués en 2018. Ils ne payent zéro cotisatioin là-dessus, peste Fabien Roussel, ils payent la CSG, mais elle ne finance pas nos retraites ".Le parti communiste continue sa mue vers le vert. Mais hors de question de fermer la centrale nucléaire de Graveline pour Fabien Roussel : " Si on ferme Gravelines, comment est-ce qu'on alimente en électricité les entreprises ? ", interroge l'élu. Le député communiste propose de faire payer la taxe carbonne par les entreprises les plus polluantes. Il souhaiterait atteindre un équilibre entre les énergie renouvelables et le nucléaire pour 2035. Pour l'heure, l'énergie nucléaire représente plus de 70 % du mix énergétique français."Moi, j'aimerais bien mettre au centre la quetsion de l'immigration économique et des travailleurs détachés" répond Fabien Roussel lorsque Véronique Marchand l'interroge le retour de la question migratoire dans le débat public. la directives des travailleurs détachés, permise par les traités européens permet à des travaillezurs étrangers de venir travailler sur le sol français, sur une durée limitée. "je suis pour stopper cette immigration organisée par les traités libéraux de Bruxelles" ajoute le député communiste.Comment financer la gratuité des transports publics, prônée par les communistes ? Fabien Roussel propose que l'État baisse la TVA sur les transports, et qu'il remette en place sa contribution. Autre sujet d'importance, les trains régionaux (TER), qui "ont besoin d'être réparés, maintenus, entretenus explique Fabien Roussel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que la SNCF s'est désengagée, ce qui fait que les trains sont systématiquement en retard. Les gens râlent et ils ont raison".La semaine prochaine, ce sera au tour du député de la première circonscription du Nord, Adrien Quatennens de répondre à Véronique Marchand.