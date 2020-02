La ville de Saint-Amand-les-Eaux est sélectionnée pour participer au nouvel Intervilles

La ville de Saint-Amand-les-Eaux va-t-elle conserver son titre ? Dernière gagnante de l'émission, elle a été sélectionnée parmi quatre autres villes des Hauts-de-France pour participer au retour d'Intervilles.



En 2013, elle avait gagné lors de la dernière édition de l'émission face à la ville de Dax.



Intervilles : le mur de champions : Dax face à Saint-Amand-les-Eaux 2013



En tout, six villes venues de toute la France vont concourir à ce nouvel Intervilles, produit par l'animateur de France 2 Nagui. Parmi les animateurs, devraient figurer le présentateur de Fort Boyard, Olivier Mine, l'ancienne Miss France, Valérie Bègue, et Bruno Guillon, l'ancien animateur radio. Dans cette nouvelle formule, les vachettes seront absentes du programme.



Saint-Amand-les-Eaux avait disputé la première finale de l'histoire d'Intervilles, en 1962 durant laquelle s'est déroulée une séquence mythique : l'impossible bras de fer.



Culte: Léon Zitrone et l'impossible bras de fer d'Intervilles | Archive INA



Les deux concurrents n'ont pas la même morphologie et visiblement de mauvaise foi. Ils n'arriveront jamais à disputer cette épreuve, au grand désarroi de Léon Zitrone, l'animateur, énervé.



Quinze candidats recherchés avant le 8 mars

Une équipe de 15 candidats comprenant 8 femmes et 7 hommes de 18 à 60 ans est recherchée. Une sélection est organisée au cours de la semaine du 2 au 7 mars. Les intéressés doivent s'inscrire en envoyant un mail à sports@saint-amand-les-eaux.fr . La liste des sélectionnés doit être communiquée aux organisateurs au plus tard le 8 mars prochain.Les émissions seront enregistrés les 4 et 9 avril prochains en région parisienne.