Des salariés de Castorama formant leur successeurs polonais ? Kingfisher pointe une “maladresse”

Une "maladresse de formulation"

Ca les a choqués, ils étaient très remontés

Je pense qu'ils avaient l'intention de le faire à la base mais ont reculé devant nos réactions

"Le capitalisme poussé à son cynisme extrême" : de futurs ex-salariés de Castorama et de Brico Dépôt appelés à former leurs successeurs polonais Le groupe Kingfisher a annoncé, mercredi, que les salariés de ses enseignes Castorama et Brico Dépôt, qui vont être licenciés, devaient former les employés polonais qui prendront la suite. Le syndicat FO dénonce "le cynisme" de la proposition. La pilule ne passe pas chez les salariés de Castorama et de Brico Dépôt.

Une "maladresse" de la direction a provoqué l'émoi jeudi chez les salariés de Castorama: un document lié à la délocalisation de services en Pologne, aboutissant à la suppression de 409 emplois dans le groupe Kingfisher,Le 13 février, le groupe britannique Kingfisher, spécialisé dans les magasins de bricolage, avait annoncé la création d' "un centre de services partagés en Pologne pour gérer ses activités de transactions financières et comptables", assorti de"Certains interlocuteurs (polonais) viendraient travailler aux côtés des équipes comptables de Castorama France à Templemars pour se former aux procédures et modes opératoires", peut-on lire dans une capture d'écran de ce document que l'AFP s'est procurée, confirmant une information de France info Il s'agit d'une "maladresse de formulation", a précisé une porte-parole de Kingfisher à l'AFP, ajoutant que le groupe "prenait en considération les salariés et ce qu'ils peuvent ressentir".Les nouveaux employés polonais "devront en effet être formés aux spécificités comptables françaises mais aucun des collaborateurs concernés par une suppression de poste ne sera chargé d'assurer ces formations", a assuré Olivier Lurson, directeur des ressources humaines, dans un communiqué transmis à l'AFP.Des salariés et plusieurs syndicats. "Sur les réseaux sociaux, dans l'entreprise, les salariés ont dit: 'Il est hors de question qu'on fasse ça, ils nous prennent pour des imbéciles, ils croient qu'on va marcher dans la combine'", a rapporté Jean-Paul Gathier, délégué syndical central FO Castorama au comité d'entreprise. "Ca les a choqués, ils étaient très remontés"."Pour les gens qui ont eu cette annonce,", a abondé Pascal Le Mangouero, délégué CFE-CGC.Pour Jean-Paul Gathier,"Je pense qu'ils avaient l'intention de le faire à la base mais ont reculé devant nos réactions".Kingfisher avait justifié sa réorganisation par le besoin de "restaurer sa compétitivité" dans un "contexte de mutations profondes du secteur du commerce", notamment la concurrence de la vente en ligne.