Salesches : cinq employés de Décathlon brûlés en faisant un “ventre-glisse” lors d'un séminaire

Une fin de soirée qui a mal tourné... Alors qu'ils étaient en séminaire d'entreprise à Salesches, dans le Nord, cinq employés de Décathlon ont été hospitalisés pour des brûlures alors qu'ils avaient improvisé une activité de "ventre-glisse" selon la gendarmerie. Le "ventre-glisse" est une expérience de glissade sur le ventre le long d'un tapis de plastique sur lequel de l'eau savonneuse a été répandue.



Quatre hommes et une femme ont été secourus par les pompiers vers 4 h 30 et transportés au centre hospitalier de Lille. Victimes de blessures jugées "légères" par les pompiers, ils ont toutefois été pris en charge par le service des grands brûlés "en raison de la localisation" de leurs brûlures, "notamment au niveau des parties génitales, ce qui nécessitait un traitement particulier", a indiqué un porte-parole de la gendarmerie.



L'accident est intervenu dans une salle de réception de la commune, où était organisé ce mercredi un séminaire d'entreprise réunissant quelque 45 personnes, suivi d'une soirée costumée.

Le frottement entre le tapis et le déguisement pourrait en être l'origine

Au petit matin, un dizaine de personnes, dont certains étaient "déguisés en Power Rangers" avec des combinaisons colorées, ont "poursuivi la soirée en improvisant une activité de ventre-glisse" dans cette même salle, explique le porte-parole de la gendarmerie.



"Ils ont récupéré du produit vaisselle trouvé dans les cuisines, installé un tapis en caoutchouc probablement récupéré dans la salle puis, vêtus de leurs déguisements, se sont jetés sur le tapis à tour de rôle pour tenter de faire de l'aquaplaning", a-t-il poursuivi.



Selon les constatations des pompiers, "c'est certainement la conjonction des frottements avec le tapis et la nature des déguisements qu'ils portaient qui ont engendré ces brûlures", a-t-il précisé.