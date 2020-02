Salon de l'agriculture : la région des Hauts-de-France brille au concours de boucherie

Deux Nordistes et un Axonais

La région des Hauts-de-France a brillé lors du concours de boucherie étal organisé à l'occasion du Salon de l'agriculture. L'équipe composée de Marie Houvenaghel, de Stéphane Riquet et de Jules Descamps a pris la première place.Le jury présidé par Eric Leboeuf, meilleur ouvrier de France, a placé ensuite les régions Ile-de-France et Centre Val-de-Loire respectivement en deuxième et troisième position.



Marie Houvenaghel est une habituée des concours. Elle a déjà participé au meilleur apprenti de France où elle avait terminé première au niveau régional et douzième à l'échelle nationale. Elle exerce actuellement à la boucherie de Raimbeaucourt, près de Douai, dans le Nord. Jules Descamps exerce lui à Thumeries.



© Confédération française de la boucherie

Stéphane Riquet exerce lui en tant que formateur à Laon pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aisne.Pendant quatre heures, ils ont dû désosser, découper, parer, ficeler et décorer des pièces d'agneau, de veau, de boeuf, de porc, autour du thème : "le patrimoine culturel de ma région".