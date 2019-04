Salon de la moto de Pecquencourt : ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

Qu'est-ce que le Salon de la moto de Pecquencourt ?

Quel est le programme ?

Une rencontre avec les pilotes Jacomo Agostini ou Adrien van Beveren.

Des shows de stunts et du FMX (Freestyle Motocross) avec les meilleurs riders au monde.

Des expositions, et notamment le Custom Show qui regroupera des préparations venues de toute l'Europe.

Des démonstrations de machines anciennes et mythiques, comme le bivouac Yamaha du Dakar, des Dragster, des Tracteurs Pulling.

Un village motos, avec une vente d'éqiupement et d'accessoires pour les deux-roues.

Des initiations au moto-cross pour les enfants.

Des animations de sécurité routière.

Des concerts : Yarol sera présent le samedi 27 avril et Marcel et son Orchestre le dimanche 28 avril.

La traditionnelle bourse d'échange qui se tiendra le dimanche 28 avril toute la journée.

Combien ça coûte ?

Que dit Météo France ?

Qu'est-ce qu'on va voir, exactement ?

Le Salon de la moto de Pecquencourt 2017, émission spéciale de "Dimanche avec vous"

Salon de la moto de Pecquencourt 2017 - Vidéo Officielle

Pecquencourt, capitale de la moto ? L'espace d'un week-end (les samedi 27 et dimanche 28 avril), la commune du Douaisis devient un rendez-vous incontournable des passionnés de deux-roues. Cette 40édition sera comme les précédentes un lieu d'échange, de détente et de spectacle.Ces dernières années, il rassemblait en moyenne 50 000 personnes.Parmi les événements prévus ce week-end. Les horaires sont consultables sur le site du Salon de la moto.C'est l'une des critiques récurrentes contre le festival : le coût de l'entrée , qui s'élève à 15 euros par adulte et par journée, avec un forfait à 28 € pour l'ensemble du week-end.En ce qui concerne les plus jeunes, le tarif descend à 4 euros pour les enfants de moins de 12 ans, et l'entrée est gratuite pour ceux âgés de moins de 8 ans.Les visiteurs ne vont pas être gâtés, pour la première journée du salon : Météo France prévoit samedi de la pluie et de l'orage, avec des rafales soufflant jusqu'à 75 km/h et des températures jusqu'à 13°C.Il ne fera pas beaucoup plus chaud dimanche, mais les orages laisseront place à de rares averses et un brin de soleil, notamment dans l'après-midi. De quoi profiter un peu, tout de même, des stunts.Ces figures, c'est l'un des points d'orgue du salon : les meilleurs pilotes du monde sont conviés sur ces deux jours pour se projeter dans les airs et exécuter des acrobaties.