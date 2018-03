Le SAMU du Nord teste une application pour sauver des personnes en arrêt cardiaque

Le SAMU du Nord teste une application pour sauver les victimes d'arrêt cardiaque plus rapidement

Un reportage de Simond Colaone et Damien Louvet

L'application vous guide, le SAMU vous explique

Il suffit d'une petite alerte sur votre téléphone pour vous indiquer à quel endroit intervenir. Sauv'Life est une application qui met en relation des particuliers et le SAMU. Grâce à elle et en quelques secondes, les équipes peuvent"Le logiciel choisit les deux personnes les plus proches pour réaliser les gestes de secours et deux autres personnes pour chercher le défibrillateur" explique Jérôme Cuny médecin régulateur SAMU 59. Les 4 premières personnes qui valident sur l'application sont donc envoyées sur les lieux et guidées par l'appli.Cela doit permettre une intervention rapide, en attendant l'arrivée des secours... Un temps précieux, où chaque minute compte. Or,"Le délais moyen d'arrivée des secours en France est de 13 minutes. c'est 13 minutes qu'il faut occuper de manière efficace. Sachant que face à un arrêt cardiaque", indique Nordine Benameur médecin régulateur SAMU 59.pour devenir volontaire. Il suffit simplement de télécharger l'application sur son smartphone. Celle-ci vous met alors directement à disposition du SAMU, où que vous soyez. Lorsque vous répondez à une alerte, c'est l'application qui vous guide. L'application propose un plan pour situer précisément la victime et le défibrillateur.Aujourd'hui, 50 000 personnes en France meurent chaque année d'un arrêt cardiaque. L'application Sauv Life permettra peut-être de réduire ce chiffre, à condition que les particuliers soient nombreux à l'adopter...