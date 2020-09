Sécheresse : dans les Flandres, le bassin de l'Yser passe de l'alerte renforcée à l'alerte

Jusqu'au 31 octobre

#Préservation #Ressource #Eau Plusieurs bassins du département du #Nord sont encore concernés par une alerte #secheresse. Des mesures sont mises en place afin de limiter les consommations. pic.twitter.com/XtVX8JF7zl — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 14, 2020

Arneke

Bambecque

Bavinchove

Bissezeele

Boeschepe

Bollezeele

Broxeele

Buysscheure

Cassel

Eecke

Esquelbecq

Godewaersvelde

Hardifort

Herzeele

Hondeghem

Hondschoote

Houtkerque

Lederzeele

Ledringhem

Noordpeene

Ochtezeele

Oost-Cappel

Oudezeele

Oxelaëre

Rexpoëde

Rubrouck

Sainte-Marie-Cappel

Saint-Sylvestre-Cappel

Staple

Steenvoorde

Terdeghem

Volckerinckhove

Wemaers-Cappel

West-Cappel

Winnezeele

Wormhout

Wylder

Zegerscappel

Zermezeele

Zuytpeene

Le bassin versant de l'Yser, dans les Flandres françaises, est repassé en simple "alerte sécheresse", a annoncé ce lundi 14 septembre la préfecture du Nord, qui s'appuie sur l'évolution de la situation depuis la fin du mois d'août."Compte-tenu des dernières données relevées sur les différents bassins versants, Michel Lalande, préfet du Nord, a pris un arrêté plaçant le bassin de l’Yser en alerte sécheresse jusqu’au 31 octobre 2020. Il était jusqu’à lors placé en alerte renforcée sécheresse.""L’état des cours d’eau du bassin de l’Yser, placé depuis le 16 juin en alerte renforcée, s’est amélioré, mais reste tout de même sujet à difficulté. Pour autant, au vu de la situation, un allègement des mesures est désormais possible", précise encore la préfecture.Les mesures prises pour l'alerte sécheresse (interdiction d'arrosage des pelouses et des espaces verts de 9H à 19H, restriction du remplissage des piscines et interdiction du lavage des voitures hors des centres spécialisés) sont ainsi levées. En revanche, rien ne change pour les autres bassins versants déjà placés en alerte (Sambre, Escaut et Scarpe).Voici les communes concernées par le bassin de l'Yser :