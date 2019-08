Sécheresse dans le Nord : le bassin de la Sambre passe en alerte, celui de la Scarpe en alerte renforcée

© Préfecture du Nord

Quelles restrictions ?

pour les particuliers, l'interdiction de l'arrosage des pelouses, du remplissage des piscines familiales et la limitation de l'arrosage des jardins potagers.

pour les collectivités, l'interdiction de l'arrosage des espaces verts et des terrains de sport

pour les industriels, une baisse de la consommation d'eau de l'ordre de 20%

pour les agriculteurs, l'interdiction de l'irrigation des cultures les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 10H et 19H.

La situation ne s'améliore pas, dans les bassins du Nord. La préfecture du Nord a annoncé dans un communiqué de presse le passage du bassin de la Sambre en "alerte" et le passage de celui de la Scarpe aval en "alerte renforcée". C'était déjà le cas de la Scarpe amont.Au total, 67 communes sont concernées par la ivigilance renforcée, qui impose de lourdes restrictions :La préfecture rappelle par ailleurs que "des contrôles sont réalisés sur tout le territoire pour s'en assurer. En cas de non-respect, des sanctions pénales seront prises. Depuis deux semaines, les contrôles sont renforcés : plus de 110 opérations ont été réalisées sur l’ensemble du département."L'alerte sécheresse, déclenchée dans le Nord en avril , avait déjà été prolongée en juin jusqu'à la fin du mois de septembre . C'était la première fois qu'elle était prononcée aussi tôt dans l'année.Aucun des bassins versants du Nord n'est épargné par la sécheresse : l'Yser, la Scarpe (aval et amont), la Sensée et l'Escaut sont en alerte renforcée, tandis que le delta de l'Aa, la Lys, la Marque, la Deûle et la Sambre sont en alerte.