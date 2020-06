Sécheresse dans le Nord : la Sambre, l'Escaut et la Scarpe amont passent en alerte, l'Yser en alerte renforcée

La préfecture du Nord renforce ce mardi 16 juin ses mesures sur plusieurs bassins versants du département, après des rapport alarmants sur leurs relevés "piézométriques et hydrométriques" : la Sambre, la Scarpe amont, la Sensée et l'Escaut passent en alerte sécheresse, et l'Yser passe en alerte renforcée sécheresse, a indiqué le préfet dans un communiqué.

[#Secheresse 💧] Les mesures sont renforcées sur les bassins de l'Yser, de la Sambre et de la Scarpe jusqu'au 31/07/2020.

Chacun peut contribuer à la préservation de la ressource en suivant les conseils ⬇️

Toutes les infos sur : https://t.co/UafNo1Pn1J pic.twitter.com/TEV2qKcrB7 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) June 16, 2020

Le Delta de l'Aa, la Lys, la Marque, la Deûle et la Scarpe aval, elles, sont en vigilance sécheresse, précise encore la préfecture, qui avait déjà placé fin mai l'ensemble du département en vigilance sécheresse, tout comme le Pas-de-Calais.

Ces alertes et alertes renforcées s'accompagnent de mesures restrictives :

Pour les zones en alerte, "les activités industrielles et commerciales doivent limiter au strict nécessaire leur consommation d'eau" peut-on lire dans l'arrêté. Pour les agriculteurs, "l'irrigation des cultures est interdite les samedi et dimanche de 10H à 18H".

Pour les autres usagers, "l'utilisation de l'eau pour le lavage des véhicules est interdit hors des stations professionnelles", de même que "l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés", de 9H à 19H. Il est également interdit de remplir les piscines privées à usage familial, hormis celles d'une capacité inférieure à 20 m3.

Pour les zones en alerte renforcées, les entreprises doivent viser une économie de 20% de leur consommation d'eau, indique la préfecture dans son arrêté. Les agriculteurs ont interdiction d'arroser de 10H à 19H les mardi, jeudi, samedi et dimanche.

Pour les usagers, l'arrosage des pelouses est interdit, tout comme le remplissage des piscines quelle que soit leur capacité.