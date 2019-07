Sécheresse : les restrictions en eau renforcées pour 245 communes du Nord

[#Sécheresse] Le préfet renforce les restrictions en eau dans le #Nord. 245 communes passent en alerte renforcée.



Des restrictions en eau durcies

Les recommandations de la préfecture du Nord pour économiser l'eau, le 19 juillet 2019. / © Préfecture du Nord

Le département du Nord est déjà placé, depuis le 9 avril, en état d'alerte sécheresse. Le phénomène continue, voire s'aggrave. Depuis le vendredi 19 juillet, 245 communes sont désormais placées en état d'alerte sécheresse renforcée , dont Cambrai et Valenciennes. Les restrictions en eau sont ainsi durcies jusqu'au 30 septembre, a annoncé la préfecture du Nord Les bassins versant de Scarpe amont, Sensée et Escaut sont placés en alerte renforcée, tandis que ceux du delta de l’Aa et l’Audormarois restent en état d'alerte.L'alerte sécheresse renforcée impose de nouvelles conditions aux particuliers, collectivités, entreprises et agriculteurs.L'arrosage des pelouses, des espaces verts ou terrains de sport, sont interdits pour les particuliers et les collectivités, ainsi que le remplissage des piscines familiales. L'arrosage des jardins potagers doit aussi être limité.Quant aux industriels, l'objectif est une réduction de consommation d’eau de l’ordre de 20%. Enfin pour les agriculteurs, l'irrigation des cultures est interdite les mardis, jeudis, samedis et dimanche, entre 10h et 19h, et tous les jours aux mêmes heures en période de canicule de niveau orange.