A1 - Seclin : une voiture à contre-sens provoque un accident, 3 blessés graves

Aux alentours de 6h ce dimanche matin, un accident grave a eu lieu sur l'A1, à hauteur de Seclin, dans le sens Lille-Paris. Provoqué par une voiture roulant à contre-sens, l'accident a fait trois blessés graves et deux blessés légers ont été pris en charge par les secours.



L'intervention des pompiers et forces de l'ordre était toujours en cours à 8h30.



L'A1 a été coupée pendant plusieurs heures avec sortie obligatoire à Seclin. La circulation a été fortement perturbée entre 6h et 8h.