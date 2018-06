Moncheaux : une femme sauve son père grâce aux pompiers, voici l'enregistrement de ce sauvetage

"Massez, on appuie, on relâche...N'arrêtez jamais le geste"

"C'est urgent, j'ai mon père qui son coeur qui s'est arrêté...". Au bout du fil, une femme en pleurs, en panique. Elle appelle les pompiers. Son père a fait une crise cardiaque. "Madame, ne criez pas, calmez-vous...La scène se passe le 24 décembre 2017. L'enregistrement de la conversation téléphonique entre un pompier deet une habitante de(dans le Nord) a été dévoilé par le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours du Nord) ce jeudi . On y entend l'opérateur du 18, plein de sang-froid, donner des conseils, calmement, par téléphone pour guider les gestes de la femme à l'autre bout du fil."Mettez-le par terre, sur le dos, torse nu...Massez, on appuie, on relâche... N'arrêtez jamais le geste. Appuyez bien avec au milieur de la poitrine... Il faut faire marcher le coeur.Les pompiers vont bientôt arriver. je les vois sur l'écran. Ils arrivent dans Moncheaux. Vous continuez à masser... "2 mn 35 d'un enregistrement très émouvant. Les pompiers, une fois sur place, ont réussi à faire repartir le coeur du père. Il ne souffre aujourd'hui d'aucune séquelle. La famille a récemment envoyé un message de remerciement aux pompiers et donné son accord pour que cet enregistrement soit diffusé publiquement."Avec l’accord de la famille, nous la diffusons aujourd’hui. Découvrez comment un habitant de Moncheaux a été sauvé grâce aux conseils d’un opérateur du centre de traitement de l’alerte, la rapidité d’intervention des sapeurs-pompiers de Thumeries et les bons gestes effectués par la fille de la victime. Regardez jusqu’au bout ces deux minutes…", écrivent les pompiers du Nord . "Une vie est précieuse, et pour nous elles le sont toutes !"Cet enregistrement fait évidemment écho à l'enregistrement d'une conversation le 29 décembre 2017,. Faute d'avoir été prise au sérieux, elle est décédée. Le responsable du Samu de Strasbourg a démissionné ce mercredi après la publication de l'enquête de l'Igas, qui a conclu que la procédure n'avait pas été "conforme".