Seclin : trois hommes écroués pour avoir séquestré, extorqué et mutilé un commerçant

Retrouvé nu trois jours après

Le 12 mai, un commerçant de #Seclin est séquestré et mutilé. On lui sectionne un orteil pour sa Mercedes et le contenu de son coffre fort.

Les investigations techniques permettent aux #policiers de la SU #Lille d’identifier et d'interpeller les 2 auteurs.



⚖️ Détention provisoire pic.twitter.com/YtVkBPuqVE — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 1 juillet 2019

Trois hommes ont été arrêtés les 25 et 26 juin derniers dans le cadre d'une affaire de séquestration et d'extorsion très violente, qui remonte à la mi-mai , à Seclin, a-t-on appris auprès de la sécurité publique départementale.Dans la soirée du dimanche 12 mai, un commerçant de Seclin âgé de 61 ans a été enlevé et emmené de force dans son domicile par plusieurs individus, qui allait lui faire subir un véritable calvaire. Les malfrats en voulaient à son coffre-fort, et ont usé de moyens de pression sordides pour obternir gain de cause. Ils ont notamment sectionné un petit orteil de la victime.Le mercredi 15 mai, la police municipale de Seclin a été requise par la famille du commerçant, qui s'inquiétait de voir sa boutique de prêt-à-porter fermée depuis le début de la semaine. En ouvrant la porte de son domicile, les agents ont découvert l'homme nu, très affaibli, dans son couloir. De nombreuses traces de sang ont été relevées dans la maison. Le coffre et la Mercedes de la victime avaient été dérobés.Le sexagénaire a fait un AVC très peu de temps après les faits, "susceptible d'être en lien avec la violence de l'agression", précise la police. Trois semaines d'ITT (incapacité totale de travail) lui ont été attribués par la médecine légale.Les investigations techniques ont donc permis d'identifier et d'interpeller trois auteurs présumés les 25 et 26 juin. Deux d'entre eux ont reconnu leur participation aux faits durant leur garde à vue. Les trois hommes ont été mis en examen et écroué.Une information judiciaire pour enlèvement, séquestration, et extorsion en bande organisée avec violences ayant entraîné une mutilation a par ailleurs été ouverte.