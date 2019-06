Templeuve : une octogénaire écrasée par son mari, qui faisait une marche arrière devant chez eux

Une octogénaire a été hospitalisée dans un état grave jeudi en fin de journée, après avoir été écrasée dans la cour de son habitation à Templeuve (Nord). Vers 18h, le mari de la victime fait une marche arrière avec son véhicule devant la maison, après avoir aperçu son épouse dans l'allée.



En sortant de sa voiture, cet homme de 83 ans, ne voyant plus sa femme atteinte d'Alzheimer, a pensé qu'elle avait à nouveau fugué, comme cela s'est déjà produit. Elle se trouvait en fait sous la Citroën C6, après avoir été percutée.

Multiples fractures

Le mari procédait alors à une nouvelle manoeuvre pour dégager son épouse de cette mauvaise posture, en attendant l'arrivée des secours. La victime, souffrant de multiples fractures, a été transportée à l'hôpital Salengro de Lille.



L'automobiliste a expliqué aux gendarmes qu'il n'avait pas vu sa femme durant la manoeuvre, et qu'il n'avait pas non plus senti le choc. Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants auxquels il a été soumis se sont révélés négatifs.