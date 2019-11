Thumeries : le corps d'un bébé retrouvé dans le coffre d'une voiture

Autopsie

C'est un homme âgé de 25-30 ans qui a fait la macabre découverte et signalé les faits à la gendarmerie vers minuit ce mercredi. Alerté par une odeur suspecte, il a ouvert le coffre de sa voiture, une Citroën C3, à Thumeries (près de Seclin dans le Nord) et y a trouvé le corps d'un bébé. Un corps en état de décomposition. Selon les pompiers, le bébé pourrait être mort depuis un mois.L'homme a fait un malaise. Il a été pris en charge par les secours et emmené à l'hôpital de Dechy.Sa conjointe, âgée d'un peu moins de 30 ans, a été placée en garde à vue dans la nuit. Selon une source proche de l'enquête, on ne peut dire pour l'instant si elle est la mère de l'enfant. Son mari affirme qu'il n'était pas au courant de son éventuelle grossesse.L'autopsie devra déterminer si le bébé est né à terme, s'il était vivant au moment de l'expulsion et dans quelles circonstances il est décédé. Des tests ADN vont également être effectués. Le parquet de Lille a ouvert une enquête, confiée à la brigade de recherches de Douai.