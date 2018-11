Pour le sénateur nordiste Éric Bocquet, l'État doit exiger la démission du PDG de Renault Carlos Ghosn

Au Sénat cet après-midi... https://t.co/7HGjU5ZHKi — Eric Bocquet (@EricBocquet) 19 novembre 2018

"J'imagine que [les Japonais] ont un dossier solide"

" La lutte contre la fraude fiscale est insuffisante en France " Le sénateur PCF Éric Bocquet, rapporteur d'une commission d'enquête sur la fraude fiscale, réagit à l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon.

L'État français actionnaire de Renault doit demander la démission du PDG Carlos Ghosn,et arrêté lundi, réclame mardi le sénateur PCF Eric Bocquet,Alors qu'Emmanuel Macron a indiqué lundi que l'État serait "" à "" du constructeur automobile français et à l'avenir de son alliance avec Nissan, M. Bocquet juge dans un entretien à L'Humanité qu'"il y a là un décalage saisissant" avec les autorités japonaises."Si les autorités japonaises ont procédé à l'arrestation spectaculaire d'un PDG de ce calibre,", note-t-il."L'État français, qui détient des capitaux dans la holding de Renault Nissan, ferait bien de réclamer la démission de Ghosn et de se pencher avec sérieux sur la situation fiscale de ce groupe et son dirigeant. Cette holding a d'ailleurs son siège aux Pays-Bas. Pourquoi ? Des raisons fiscales ?", s'interroge-t-il.Le conseil d'administration de Nissan, et Mitsubishi Motors (MMC) a annoncé une décision similaire. Renault a indiqué de son côté que son conseil d'administration "se réunira au plus vite".