Série noire dans le Nord : 7 morts en 5 jours dans des accidents de la route, le préfet appelle à la vigilance

Une série noire qui interpelle. Ces derniers jours, 7 personnes mortes sur les routes du. Le plus souvent à cause de comportements imprudents.On pourrait ajouter à cette liste deux morts à Loos-en-Gohelle (lundi) et Saint-Folquin (jeudi) dans le Pas-de-Calais."Les causes de ces accidents sont clairement identifiées : la vitesse, l’impatience, l’imprudence et l’inattention, affirme la Préfecture dans un communiqué.Elle lance donc aux automobilistes un appel particulier à la vigilance à l'heure où débutent les vacances de février. Et annoncent des contrôles. "Le prochain week-end sera de nouveau marqué par un trafic routier important lié aux départs en vacances et le préfet appelle les usagers de la route à l’attention et à la responsabilité. (...) Face à ce bilan dramatique, Michel Lalande, préfet du Nord, a demandé à la police et à la gendarmerie de multiplier les contrôles, notamment ce week-end, sur les comportements à risques :