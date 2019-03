Séries Mania : mythomane ou cocaïnomane, l'héroïne de série sort des sentiers battus

Julie Gayet en "femme amoureuse"

Des blockbusters d'Hollywood aux polars de Michael Connelly, les premiers rôles féminins ont la cote. Une tendance qui se confirme au festival international Séries Mania où, de la mère de famille mythomane à l'attachée de presse cocaïnomane, les héroïnes sortent des sentiers battus."Non mais, attends, t'as pas acheté de chips ?", ce reproche du mari d'Elvira résume la vie de cette mère de famille, entièrement dévouée à son foyer et sa famille qui ne lui témoignent aucune reconnaissance.Pour se faire remarquer, se faire plaindre un peu, se faire bichonner, Elvira (jouée par: voilà le pitch de Mytho, une série française d'Arte en compétition (6 x 45 minutes) qui sera diffusée à l'automne."Ce qui m'a plu dans le personnage c'est le fait qu'on puisse penser que c'est une mauvaise femme. C'est compliqué dans la fiction de trouver un personnage féminin avec des aspérités, on va juger très vite les femmes avec des zones d'ombre et", explique Marina Hands.La scénariste, qui s'est inspirée de son entourage pour écrire les personnages, a fait appel à(créateur des Revenants) pour la réalisation de cette "dramédie" jouissive à l'esthétique irréprochable.Autre registre dans "Soupçons", oùjoue une "femme amoureuse", "" dans ce thriller français sur fond d'adultère bientôt diffusé par France 3 et la RTBF (6 x 52 minutes).L'idée était de raconter une histoire d'amour" ce qui permet de garder de l'empathie pour la femme infidèle, selon le scénaristeEt ce personnage n'est, souligne Julie Gayet qui précise que c'est un personnage complexe qui "va faire un vrai voyage entre le premier et le dernier épisode".C'est aussi la complexité de son personnage qui a séduit(True Blood, X-Men) dans sa nouvelle série "Flack".Présentée hors compétition à Séries Mania, cette série britannique (6x42 minutes) raconte les déboires de Robyn, une experte en relations publiques cocaïnomane qui aide les stars dans les situations de crise."Robyn est un personnage dysfonctionnel, hautement qualifié,. Et on ne la culpabilise pas, on ne la punit pas, on ne dit pas pardon pour les choix qu'elle fait", apprécie la star, également productrice de cette série.pourtant on est encore surpris quand on tombe sur quelqu'un comme Robyn, compliquée et imparfaite. Je l'aime bien parce que les gens compliqués peuvent aussi être attachants", poursuit-elle.Autre invitée d'honneur du festival,a également confié qu'elle appréciait "" de sa série, Chambers.Et parmi le jury "" du festival, la présidente, est une créatrice de séries (Sharp Objects, Dietland, Unreal) dont l'ambition était de "mettre des femmes en colère à l'écran"."Avant à la télé je ne voyais que des femmes dont on se moquait ou des femmes parfaites,", explique-t-elle.. C'est enthousiasmant de pouvoir écrire des personnages féminins avec toutes leurs facettes, de ne pas se sentir obligé de les rendre attachantes ou de leur faire désirer des enfants", se réjouit-elle."Pour moi le plus magique, c'est qu'aujourd'hui, pour passer à l'humain", estime-t-elle. La prochaine étape?