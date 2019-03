Séries Mania : “The Virtues“, “Mytho”, ”Une Île”... Découvrez le palmarès de la deuxième édition lilloise

Compétition Officielle - Grand Prix :

Official Competition - Best actress :

La série "Une île" primée côté français

Samedi soir s'est clôturée la deuxième édition lilloise de Séries Mania. Le jury présidé para dévoilé son palmarès après plus d'une semaine de festival.étaient invités à visionner, en avant première mondiale et en présence de leurs équipes, deux épisodes de chaque série de la compétition internationale. Le festival qui existe depuis dix ans, était organisé pour la deuxième fois à Lille.C'est la série britannique,qui a reçu leCette série de quatre épisodes créée par Shane Meadows et Jack Thorne, est un drame psychologique. Elle raconte l'histoire d'un homme, incarné parqui noie sa solitude dans l'alcool avant de renouer avec sa soeur, perdue de vue depuis trente ans. Pour ce rôle principal, l'acteur britannique de 45 ans, a reçu leLerevient lui àpour la série "Mytho" qui sera diffusée par Arte pour la France et l'Allemagne. Dans cette série, elle joue le rôle d'une mère de famille qui doit tout gérer : les enfants, les tâches ménagères, son mari et les finances. Pour s'échapper de ce quotidien et retrouver l'amour de ses proches, elle va s'inventer un cancer du sein. La série a conquis les spectateurs du festival et repart avec leLa série israéliennequant à elle, a reçu le. Au total, ce sont dix séries internationales dont deux françaises qui ont été présentées durant le festival.Côté français, c'est la série fantastique, réalisée par Julien Trousselier pour Arte qui a été primée. Laeticia Casta y incarne le rôle principal, celui d'une sirène à la fois sensuelle et terrifiante.a reçu le prix de lapour la série policière de France 2 "Double Je" etcelui dupour la comédie "Le Grand Bazar" pour M6.Selon les organisateurs, le nombre de spectateurs du festival seraitpar rapport à la première édition lilloise. L'édition 2019 aurait rassemblécontre un peu plus de 50 000 en 2018.