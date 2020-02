Séries Mania : “Run“, la nouvelle série des créatrices de ”Fleabag”, sera présentée en avant-première mondiale à Lille

Bande-annonce de "Run"

Phoebe Waller-Bridge et ses trois Emmys remportés à l'automne dernier pour "Fleabag". / © Nina Prommer/EPA/Newscom/MaxPPP

la série RUN en clôture du festival @FestSeriesMania !

Pour finir en beauté avec une comédie romantique .

Sa créatrice Vicky Jones sera là. C’est vraiment l’année des femmes à Series Mania.Merci à @HBO et @OCSTV — Laurence Herszberg (@LaurenceHerszb1) February 28, 2020

Lancée le 12 avril sur HBO, "Run" sera visible en France sur OCS le lendemain de sa diffusion américaine. Le pitch : deux anciens amants se retrouvent à la gare de Grand Central à New York. 17 ans plus tôt ils ont conclu un pacte, celui de se retrouver et de disparaître ensemble si l'un d'entre eux envoyait un simple texto avec le mot "RUN".Ces deux rôles principaux sont interprétés par Domnhall Gleeson (le général Hux des épisodes VII-VIII-IX de Star Wars) et Merritt Wever (vue dans la série "The Walking Dead" et le film "Marriage Story").Au casting, on retrouve également dans un rôle secondaire la comédienne britannique Phoebe Waller-Bridge, productrice exécutive de la série. Personnage central de "Fleabag", elle avait triomphé aux derniers Emmy Awards en raflant trois statuettes.Elle a aussi reçu récemment le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série musicale ou comique, toujours pour "Fleabag".La projection de "Run" à Lille se fera en présence de sa complice Vicky Jones, scénariste et productrice exécutive."Nous sommes heureux de célébrer le talent de sa créatrice Vicky Jones dont nous admirons le travail depuis "Fleabag" et "Killing Eve", et qui prouve, s'il le fallait encore, que la comédie est un genre où le talent des femmes est précieux", a commenté la directrice générale du festival, Laurence Herszberg, dans un communiqué.Series Mania se tiendra à Lille du 20 au 28 mars.