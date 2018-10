Deux personnes ont été transportées légèrement blessées au centre hospitalier de Douai ce samedi en début d'après-midi, suite à un accident de la circulation impliquant deux véhicules, rue Maurice Mahieux à Sin-le-Noble.



Le choc a eu lieu à côté d'un passage à niveau, et l'une des deux voitures a terminé sa course dans un coffret de commande SNCF, le rendant hors-service.

1 TER supprimé

Conséquence : le trafic ferroviaire a été interrompu sur la ligne Douai-Valenciennes entre 14h15, heure de l'accident et 15h30, horaire de la remise en état du coffret.



Un TER a été retardé, un autre supprimé, et deux TGV ainsi que deux trains de fret ont dû être détournés.