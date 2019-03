SNCF : selon la ministre des Transports, le TGV ne doit pas uniquement desservir les métropoles

Manifestation et pétition

Le maintien de nos #TGV pour Paris nous concerne tous. Cette décision, inacceptable de la part de la @SNCF, engage l'avenir du Douaisis. Tous réunis sur le parvis de la gare de #Douai samedi 2 mars, 14h30 ! Déjà 11000 signatures: https://t.co/RpZGtk0nZZ @EmmanuelMacron #DOUAITGV pic.twitter.com/NjeWtQOi1N — Ville de Douai (@villedouai) 1 mars 2019

"La SNCF a engagé une concertation, effectivement, avec les élus des Hauts-de-France sur une éventuelle réorganisation de dessertes", a relevé Mme Borne sur France Info. "Moi, j'ai dit très clairement à la SNCF que le modèle que je défends, c'est un TGV qui dessert les territoires, pas uniquement les métropoles. Donc cette évolution de dessertes, elle ne peut pas se faire sans l'accord des territoires", a-t-elle expliqué. "Je l'ai dit clairement à la SNCF.""Ce n'est pas la ministre depuis Paris qui va décider des horaires de dessertes dans les territoires", a-t-elle toutefois remarqué, alors que des habitants de Douai veulent faire manifester les célèbres géants du Nord devant sa porte.Laa notamment confirmé jeudi vouloir supprimer trois allers-retours directs sur sept sur la liaison, dans son projet de service 2020.Le maire de Douai(PS) a appelé ses administrés à unesamedi et a lancé une pétition en ligne , adressée au patron de la SNCF, qui avait recueilli vendredi plus deOn est actuellement dans une phase de "rencontres avec et des élus, et des parlementairespour leur dire : +voilà la desserte TGV proposée pour 2020+", avait expliqué M. Pepy à des journalistes jeudi, en marge de la présentation des résultats de la SNCF."Evidemment, on peut se retrouver dans des cas où des élus sont assez vocaux, ce qui est parfaitement normal", a-t-il remarqué. "Il nous reste, pour continuer ces concertations, de l'ordre de trois à quatre mois", et il faudra qu'elles soient bouclées "avant l'été", a indiqué le dirigeant.La SNCF n'achetant plus que desà deux étages, d'une capacité de plus de, "il faut mettre ces rames dans des endroits où on espère que le potentiel de trafic va pouvoir être suffisant pour avoir un taux d'occupation convenable", a expliqué Guillaume Pepy. "Et c'est ça toute la discussion : est-ce qu'on est capable de faire naître plus de trafic ?"