Solesmes : un homme abat son jeune chien au fusil sous prétexte qu'il a mangé des mouchoirs et des sous-vêtements

Groupement de gendarmerie départementale du Nord 59 [ JUSTICE : UNE ATTEINTE VOLONTAIRE À LA VIE D'UN ANIMAL ] Le dimanche 09 septembre à 23h20, les gendarmes de SOLESMES sont sollicités suite à un tir d'une arme à feu provenant d'une habitation....

Jugé le 16 novembre

Un homme doit être jugé en novembre après avoir abattu son propre chien d'une balle de fusil de chasse, a annoncé la gendarmerie du Nord dans un post sur Facebook repéré par LilleActu Les faits se sont déroulés dans la soirée du dimanche 9 septembre à Solesmes, impasse Camus.et composent le 17.Les gendarmes de Solesmes interviennent alors au domicile où a été entendue la déflagration et découvrent, à l'intérieur, un homme armé d'une carabine et un jeune chien de chasse, dont on ignore la race exacte.L'homme a été interpellé et placé en garde à vue, où il a déclaré avoir agi ainsi car il n'avaitqui pendant son absence avait dévoré des mouchoirs en papier et des sous-vêtements."Il a été laissé libre en attendant sa comparution devant le tribunal de police de Cambrai, le 16 novembre prochain. Il sera jugé pour " atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique ", passible d'une contravention de 1500 euros (3000 euros en cas de récidive). La SPA se porte partie civile.