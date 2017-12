Pour son troisième Dakar, le Nordiste Adrien Van Beveren “joue la gagne”

Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre aussi

Le Nordiste Adrien Van Beveren se prépare pour son troisième Dakar

Adrien Van Beveren, pilote officiel Yamaha, 4e au Dakar 2017 - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Céline Rousseaux et Emmanuel Quinart. Montage de Jean Vlasseman.

La troisième fois sera-t-elle la bonne ? Adrien Van Beveren s'y prépare, en tout cas. Le pilote originaire de Racquinghem, près de Saint-Omer, a déjà remporté trois fois l'Enduro du Touquet, vise au-dessus et"J, j'ai vraiment envie de gagner ! C'est une course qui me fait rêver depuis tout gamin" confie-t-il. "Je me sens prêt à rouler devant, à gagner des étapes, à jouer la gagne, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre aussi."Le 20 décembre, nous l'avons rencontré alors qu'il s'entraînait sur un hippodrome du Pas-de-Calais. "C'est génial,, toute préparée, toute lisse !" se réjouit-il.En attendant, dans son atelier à Calais, il optimise chaque pièce de sa moto... jusqu'à la selle. "On est pas toujours assis, forcément, on est même souvent debout" explique le pilote de 26 ans, pour qui il faut "une selle qui soit à la fois confortable" mais "Lorsqu'il partira du Pérou,, pour la 40édition du rallye, Adrien Van Beveren portera le dossard n°4, son classement l'an passé.