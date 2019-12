STATS. Le LOSC parmi les mauvais élèves de la Ligue des Champions

► L'attaque

Le Nigérian Victor Osimhen a marqué 2 des 4 buts lillois en Ligue des Champions. / © GLYN KIRK / AFP

► La défense

Les Lillois ont encaissé 12 buts en Ligue des Champions. / © GLYN KIRK / AFP

► L'animation du jeu

Les Lillois ont cédé globalement la possession du jeu à leurs adversaires. / © DENIS CHARLET / AFP

► La discipline

Benjamin André et Victor Osimhen font partie des 20 joueurs qui ont commis le plus de fautes dans cette Ligue des Champions. / © JOSE JORDAN / AFP

Les joueurs lillois dans cette Ligue des Champions Meilleur buteur ► Victor Osimhen (2)

Meilleur passeur décisif ► Jonathan Bamba (2)

Plus grand nombre de minutes jouées ► Victor Osimhen (450)

Tirs cadrés ► Yusuf Yazici (5)

Tirs non-cadrés ► Yusuf Yazici (10)

Passes tentées ► Boubakary Soumaré (291)

Passes réussies ► Boubakary Soumaré (251)

Passes réussies (en %) ► José Fonte (92%)

Centres tentés ► Yusuf Yazici (21)

Centres réussis ► Yusuf Yazici et Jonathan Bamba (5)

Fautes commises ► Victor Osimhen (15)

Fautes subies ► Boubakary Soumaré (8)

Cartons jaunes ► Zeki Çelik et Gabriel (2)



Le LOSC (groupe H) et Genk (groupe E) sont les deux seuls à n'avoir inscrit qu'un seul point à l'issue de leurs six matches de poules en Ligue des Champions. Les Dogues échappent toutefois au bonnet d'âne grâce à une meilleure différence de buts que les Belges (-8 contre -15 pour Genk).Le président lillois, Gerard Lopez, estime pourtant que son équipe s'est montrée "un élève très doué, capable d'apprendre, que l'on a mis dans une classe supérieure mais qui n'a pas eu la maturité pour s'intégrer", comme il l'a confié lundi à L'Equipe Les statistiques collectives des 32 clubs engagés montrent que le LOSC a encore un gros cap à franchir, dans tous les compartiments du jeu, pour espérer briller dans la plus relevées des compétitions européennes.Le LOSC a inscrit 4 buts lors de cette phase de groupe, ce qui le classe au 26rang, à égalité avec Bruges, le Slavia Prague, Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Seuls l'Etoile Rouge de Belgrade (3 buts) et les Turcs de Galatasaray (1 but) affichent un bilan plus médiocre.Les Lillois font pourtant partie des douze équipes qui ont le plus tenté de tirs : 84 au total, soit plus que Barcelone (82), la Juventus (80) ou le Paris SG (75). Mais l'efficacité et la précision n'ont pas été au rendez-vous. Les Dogues ne comptent ainsi que 26 tirs cadrés (31%), ce qui les placent au 20rang.Une statistique individuelle illustre ce paradoxe : le milieu lillois Yusuf Yazici fait partie des six joueurs de la compétition qui comptent le plus de tirs... non cadrés, 10 au total, ce qui place le jeune espoir turc à égalité avec Karim Benzema (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Timo Werner (Leipzig) et Rodrigo (Valence).Une autre statistique leur est en revanche un peu plus favorable : Lille a obtenu un total de 30 corners en sa faveur, ce qui le place dans le top 15 de la compétition. Les attaquants nordistes ont donc su mettre la pression sur les défenses adverses.Le LOSC a encaissé un total de 12 buts contre ses trois adversaires, Valence, Chelsea et l'Ajax, ce qui en fait la 22défense de la compétition, à égalité avec Bruges et l'Atalanta Bergame (qui, lui, s'est qualifié pour les 8de finale). Le Chakhtar Donetsk, le Dinamo Zagreb, Salzbourg, Galatasaray, Olympiakos, Tottenham, l'Etoile Rouge et Genk ont eu des lignes arrières encore plus poreuses.Pendant cettte phase de poules, les Lillois ont concédés 30 corners, ce qui les situe en position médiane par rapport aux autres équipes.Le LOSC affiche l'un des plus faibles possessions de balle de la compétition : 21 minutes en moyenne par match, à égalité avec l'Ajax, ce qui placent les deux clubs à l'avant-dernier rang. Seul le Lokomotiv Moscou fait moins bien (18 minutes). Si on raisonne en termes de pourcentage par rapport à l'adversaire, c'est à peine mieux : 44%, comme Bruges. Seuls le Zenit Saint-Petersbourg (43%), l'Etoile Rouge (40%), le Dinamo Zagreb (39%) et le Lokomotiv Moscou (37%) affichent un taux de possession inférieur.Le LOSC est la 25équipe de cette Ligue des Champions en nombre de passes tentées (2463) comme en pourcentage de passes réussies (79%).Lille fait en revanche partie des 11 équipes qui ont tenté le plus grand nombre de centres (99) mais avec le 23taux de réussite (20%). A noter cependant que le Bayern Munich, l'une des meilleures équipes de la compétion, affiche lui aussi 20% de centres réussis, mais avec un total de centres beaucoup plus grand (143). La Juventus a de son côté un taux de réussite inférieur (19%) mais avec un total là encore un plus élevé (113). Idem pour l'Olympique Lyonnais (17% de réussite pour 127 centres tentés).Au LOSC, c'est Yusuf Yazici qui a tenté le plus de centres (21) avec un taux de réussite de 24%.Le LOSC fait partie des 10 équipes qui ont commis le plus grand nombre de fautes (85 pour 56 fautes subies). Il est également dans les 11 équipes qui ont reçu le plus grand nombre de cartons jaunes (15).Trois Lillois font partie des 20 joueurs qui ont commis le plus de fautes dans cette Ligue des Champions : Victor Osimhen (3avec 15 fautes, à égalité avec Junior Moraes du Chakhtar Donetsk), Gabriel et Benjamin André, tous les deux 12ex-aequo avec 8 autres joueurs (12 fautes chacun).