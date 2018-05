Steenvoorde : un homme entre la vie et la mort après avoir perdu une jambe dans une explosion

Un jeune homme a été très grièvement blessé dans un accident de travail, ce lundi midi à Steenvoorde. Les secours ont été appelés vers 12 heures, route de Winnezeele dans l'entreprise Eurisol où s'est produit le drame.



Selon la gendarmerie, un incendie qui s'est déclenché dans le hangar où l'employé travaillait a provoqué l'implosion d'un réservoir de gaz GPL sur un chariot élévateur "Clark". Les débris projetés par le souffle ont sectionné la jambe de l'employé, âgé d'une vingtaine d'années.



Un autre employé très choqué

Il a été pris en charge par les secours et transporté au Center hospitalier de Lille. Son pronostic vital est engagé.



Une deuxième personne se trouvait à proximité. Indemne, elle a néanmoins été très choquée et transportée au Centre hospitalier de Hazebrouck.