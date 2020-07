Steenwerck : un septuagénaire tué et un blessé grave après un choc frontal entre deux voitures

Un automobiliste a perdu la vie et un autre se trouve dans un état grave à la suite d'une collision entre leurs deux voitures, vendredi 3 juillet à Steenwerck, près de Bailleul (Nord).L'accident s'est produit vers 19H30 rue de la Saule, dans le centre de la commune. Les deux voitures se sont percutées de face, dans des circonstances qui restent à déterminer.À l'arrivée des secours, les occupants des deux véhicules se trouvaient dans un état grave. Le plus âgé des deux, âgé de 71 ans, n'a pas pu être réanimé et a été déclaré décédé sur place. L'autre blessé, âgé de 29 ans, a été transporté au CHR de Lille.