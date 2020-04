Un système original de partenariat associatif pour aider les SDF en faisant appel à des propriétaires solidaires

"Le lien social relève"



Willy et les autres !

Willy Larivière / © Entourage





-85% d'impôts sur les revenus fonciers



"Yes, I Willy"

Willy Larivière, 68 ans, est sans abri depuis quelques années à Lille. Il a travaillé et bénéficie d'une petite retraite qui lui permettrait de payer un loyer de 400 euros par mois. Mais, sur Lille, difficile d'avoir autre chose qu'une chambre de 15 m2 ou un studio de 20 m2 pour ce montant. L'idéal pour lui serait un T1 ou un T2. Alors pour lui venir en aide, l'antenne lilloise de l'association Entourage a décidé de créer un partenariat avec deux autres associations Habitat & Humanisme et abej-solidarité.Entourage est une association créée en 2014 sur Paris (1) avec pour but de changer le regard porté sur les SDF, souvent jugés ou montrés du doigt. La conviction de cette association est que le lien social relève... Relève les personnes en situation de précarité.La rencontre avec Willy et l'association Entourage s'est faite en 2019, dans le quartier lillois de Wazemmes, lors d'un petit déjeuner solidaire organisé au Café Les Sarrazins. Le concept : proposer une rencontre entre personnes d'Entourage, qu'elles soient SDF ou non, et créer du lien, ensemble, autour d'un café et d'une viennoiserie. Emu par la main bienveillante tendue, Willy revient régulièrement aux p'tits déj solidaires et s'engage progressivement dans l'association, pour lui aussi, par son témoignage, défendre la cause des sans abri.Mais voilà, si Entourage sait faire en matière de communication et de services, elle n'a pas encore à son actif d'expérience en matière de logement. D'où le partenariat avec les deux autres associations. Habitat & Humanisme , qui aura pour but de rassurer les propriétaires s'engageant dans la démarche, et l' abej Solidarité qui suivra le nouveau locataire avec un accompagnement social dédié. "Si ce système imaginé par Entourage fonctionne, derrière Willy, c'est au moins une centaine de personnes de chez nous qui pourraient en bénéficier. Parmi les centaines de personnes que nous accompagnons dans des logements, des hébergements temporaires, des établissements de santé ou des accueils de jour, il y en a une centaine qui ont le profil de Willy et qui sont au sein de notre service "logement" qui pourraient bénéficier de ce système", explique Vincent Morival de l'abej-solidarité.Du côté d'Habitat & Humanisme, association créée dans les années 80 à Lyon et où on a aussi pour but d'offrir un toit à des personnes vulnérables, Françoise Delvoye parle avec enthousiasme du projet. Dans le Nord Pas-de-Calais, cette association loge et suit 84 familles grâce à son parc foncier mais aussi grâce à une douzaine de propriétaires solidaires . "Ces derniers se voient proposer de louer leur logement à Habitat & Humanisme, en-dessous du prix du marché, en contre-partie d'avantages fiscaux importants allant jusqu'à l'exonération de taxe foncière et une réduction de 85% des impôts sur les revenus fonciers", explique Françoise Delvoye.Cette dernière se veut rassurante : "les propriétaires sont appelés par notre notaire, une équipe passe voir le logement, il peut d'ailleurs y avoir des aides si des travaux sont nécessaires. Tout est très cadré, pensé... Et puis il y a la satisfaction de voir des gens s'en sortir ! Je me rappelle de Christelle, sur Lille, boulangère dont le mari était décédé, qui était à la rue avec sa fille. Aujourd'hui, elle a assez de ressources pour opter pour un nouveau logement... C'est hyper émouvant !".Une campagne de communication, notamment sur les réseaux sociaux, va être lancée dans les prochains jours avec la photo de Willy et les explications du partenariat entre les trois associations. Intitulée "Yes, I Willy", elle espère convaincre le plus grand nombre de propriétaires solidaires. Les propriétaires intéressés peuvent se manifester auprès de l'association Entourage dont les coordonnées sont en lien dans le PDF ci-dessous.(1) L'application mobile Entourage à destination des personnes sans abri existe depuis 2016. Elle consiste grâce à un outil de géolocalisation à rendre des petits services comme donner un sac à dos, mettre à disposition temporairement une machine à laver, etc.