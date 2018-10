Taxe d'habitation : les communes, grandes oubliées du gouvernement

6 027. C'est le nombre de mairies qui ont augmenté abusivement leur taux d'imposition, et au détriment de leurs contribuables, dans le seul but de faire obstacle à la baisse de 30% promise par le gouvernement.#BalanceTonMaire

Pour 2020 vous saurez pour qui ne plus voter! pic.twitter.com/432mpLIy07 — Natalia de Saintonges (@NataliaEnMarche) 12 octobre 2018

Une atteinte aux finances locales



« Les communes ne sont pas respectées »

Un "dénigrement irresponsable", une "campagne de stigmatisation", ou encore l’"absence de considération" du gouvernement :La, populaire, a été annoncée par le gouvernement pour 2020.. Si les Français sont ravis de voir leur pouvoir d’achat directement impacté par la mesure, les communes doivent faire face à une baisse considérable de leurs fonds financiers. C’est à elles que revient la collecte de l’impôt, qui est l’un de leurs principales sources de revenus.En prévision du manque à gagner,, s’attirant les foudres du gouvernement et des élus et militantsSur Twitter, le hashtag, en référence au tristement célèbre #BalanceTonPorc., maire UDI deet président de l’, veut respecter ses engagements de campagne : « Je n’ai pas augmenté les impôts depuis mon élection en 2001, et ce n’est pas mon intention. » L’édile regrette surtout la «» des communes et s’appuie la norme suprême : « L’article 72 de la Constitution dispose l’autonomie des communes. Nous priver d’une de nos ressources majeures est une atteinte aux finances locales. » Comme de nombreux élus locaux , Nicolas Lebas pointe du doigt la «» à laquelle tend le gouvernement.Pas d’augmentation non plus à, dans le Boulonnais : « Je crains que ça ne compense par la suite sur la taxe foncière, qui sera le seul levier qu’il nous restera », déplore la mairesse communiste,. Malgré la disparition d’un impôt de premier rang, les collectivités locales devront toujours: travaux d’aménagement et de voiries, mais aussi gestions des écoles maternelles et primaires et du CCAS, entre autres.. Les 15% qui l'ont fait n'ont pas été motivées par des considérations de politique nationale mais par la recherche de financements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans un contexte de baisse de leurs moyens », estime l’(AMF) dans un communiqué. « La hausse de la fiscalité locale résulte en très grande partie des décisions de l'Etat », peut-on encore lire. Une position partagée par, maire de Croisette (Pas-de-Calais), et président de l’association des maires du département. Pour lui, la suppression de la taxe d’habitation « prouve encore une fois que les communes ne sont pas respectées. »L’Etat a promis de compenser "à l'euro près" la suppression de la taxe d’habitation. Beaucoup de maires craignent cependant que cette compensation ne soit que temporaire. Et d’observer, avec la baisse des dotations aux communes, uneRetrouvez l'intégralité du débat "Le désarroi des maires", dans l'émission Dimanche en politique du 14/10/2018.