TEMOIGNAGE. Coronavirus : la Lilloise Licia Boudersa, triple championne du monde de boxe, bloquée en Algérie

Il y a les sportifs confinés en France , et ceux bloqués à l’étranger...Partie le 12 mars s’entraîner en Algérie à Tlemcen, entre Oujda et Oran, ville jumelée avec Lille, la triple championne du monde de boxe Licia Boudersa vient de voir son avion annulé. "On se sent abandonné, on n’a pas de nouvelles, j’ai été mise en attente 45 minutes par Air France au téléphone, j’espère juste que l’ambassade va faire le nécessaire pour rapatrier ses Français".La crise sanitaire liée à la montée en puissance de l’épidémie de Covid-19, la jeune Lilloise originaire du quartier des Bois-Blancs l’a vécue à distance avec une dégradation au fil des jours. Elle est arrivée en Algérie le jour même où le chef de l’Etat prenait les premières mesures de restriction et de fermetures des écoles. "On n’imaginait pas que ça prendrait ces proportions sinon on ne serait pas partis". En Algérie, l’épidémie a fait pour l’instant 12 morts, et moins de 100 cas sont confirmés.Avec son entraineur, Hocine Soufi, elle se préparait en vue d’un championnat du monde à Malte, le 29 mai. C'était son prochain combat. Il vient d’être annulé. Licia Boudersa, 27 ans, venait de remporter sa dernière confrontation le 29 févrie contre l’espagnole Vanessa Caballero, au Casino Barrière de Lille, lors d’un gala.