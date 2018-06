Témoignages sur les discriminations au travail : “trop grosse“ ou ”trop arabe” pour être embauchée !

Témoignages sur les discriminations au travail

Pour prouver ces discriminations, c'est très très très dur / © Les Haut-Parleurs

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? Mené par La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE — « Dis-moi comment tu bosses » est le deuxième projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité. France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Dis-moi comment tu bosses" Après «Toi, Président», la série «Dis-moi comment tu bosses» réunit des jeunes de Lille et de Roubaix, engagé(e)s dans la cité et étudiant(e)s en journalisme, dans la production de reportages vidéo sur le thème du travail. À la quête de sens, ces jeunes ont recueilli de nombreux témoignages : de la reconversion professionnelle à la discrimination au travail, du burn-out aux petits boulots d’étudiant, ils dressent ainsi un panorama actuel du travail des jeunes. À 17 ou 25 ans, qu’est-ce qui nous préoccupe ou nous enthousiasme à propos du travail ? Chômage, passion, sexisme, reconversion, entrepreneuriat, nouveaux métiers... Découvrez une série de reportages réalisés par des jeunes sur le travail. Les "Hauts-Parleurs" en ligne :

Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde

Internet : http://www.leshautparleurs.com

Facebook : https://www.facebook.com/leshautparleurs

Twitter : https://twitter.com/HautParleurs_

Youtube : https://www.youtube.com/leshautparleurs

On est au XXIsiècle, mais les discriminations font toujours des ravages ! Avec des conséquences notamment sur la confiance en soi pour les salariés.Les reporters des Haut-Parleurs , Imane et Nassim, ont obtenu des témoignages stupéfiants de deux femmes, Audrey et Rachida. Et rappellent qu'il ne faut surtout pas se laisser faire.Rachida : "Pour prouver ces discriminations, c'est très très très dur. Je pense que ce qu'il faudrait développer, c'est cette idée de test aux embauches".Le test consiste à envoyer plusieurs CV similaires à plusieurs entreprises en changeant uniquement le nom ou la photo pour voir si l'entreprise réagit de la même façon.Ecriture et réalisation : Nassim Sidhoum, Imane HoluigueDessins : Imane HoluigueAnimation et formation : Flora Bellouin, Quentin ObarowskiMusique : Low riderAffiches : Ministère du travail et de l'emploiDirection artistique et rédaction en chef : Hélène SeingierConcept « Les haut-Parleurs » : Claire LeproustMusique du générique : Tanguy Jouan