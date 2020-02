Tempête Ciara : plus de 4000 foyers toujours privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais

1800 clients Enedis du Nord et 2500 dans le Pas-de-Calais sont toujours privés d'électricité ce mardi matin, suite aux dégâts causés par le passage de la tempête Ciara.



Des poteaux ont été brisés et des lignes à haute tension ont chuté suite aux coups de vent, qui ont atteint au plus fort de l'épisode jusqu'à 139 km/h au Cap Gris-Nez. Jusqu'à 21.000 foyers ont été privés de courant durant le phénomène météo.

Renforts

1 167 interventions sur le terrain ont été réalisées lundi, indique Enedis dans un communiqué. La compagnie précise que 35 groupes électrogènes ont installés et 35 830 appels qui ont été reçus par ses équipes du centre d’appels dépannage.



600 techniciens sont à pied d'oeuvre sur le terrain, parmi lesquels 35 agents venus en renforts ce mardi du département d'Aquitaine.