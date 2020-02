Tempête Jorge : plusieurs habitations endommagées à Valenciennes, Wasquehal et Fressies

Une maison évacuée à Valenciennes

Le département du Nord est placé en vigilance jaune ce samedi, en raison des fortes rafales de vente liées au passage de la tempête Jorge. Selon le SDIS 59, les pompiers ont traité 107 alertes "chantier" concernant des matériaux divers menaçant la voie publique, dans une quarantaine de communes. Les plus touchées sont Valenciennes, Ferrière-la-Grande, Marly et Landrecies.Des chutes de câbles électriques ont également occasionné six interventions pour sécuriser les lieux dans l’attente des services ENEDIS.A Wasquehal, près de Lille, les secours sont intervenus vers 12h15 pour environ 15 m² de toiture zinc d’une maison d’habitation qui ont été soulevés et emportés vers la toiture d’une maison voisine, vide d’occupants. Des opérations de bâchage de la toiture concernée en vue de sa protection ont été effectuées.A Valenciennes, un coup de vent violent a endommagé vers 12h40 les toitures de trois maisons d’habitation, entraînant la chute d’un pan de mur dans l’impasse Corbeau. Un arbre a été déraciné entravant la circulation sur la voirie concernée. Celle-ci a pu être rétablie rapidement. Le Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Valenciennes, tout proche, a subi des dégats : la porte de remise abritant des engins de secours a été arrachée et les véhicules ont été touchés sans toutefois les rendre inopérationnels.Les rafales de vent ont également conduit, au même moment, à l'évacuation des trois occupants d'une maison située avenue du Commandant Marin la Meslée qui présentait des "désordres structurels", selon les pompiers. Ils ont été relogés par précaution dans leur famille. Une équipe spécialisée en sauvetage déblaiement a été dépêchée sur place pour évaluer les risques en vue de la prise éventuelle d’un arrêté de péril.A Fressies, près de Cambrai, les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 12h30 pour deux peupliers de haute tige, déracinés sous l’effet d’un fort coup de vent, dans le jardin d’une habitation située rue du Faubourg. Une partie de la toiture et de la charpente de cette maison, vide d’occupants, a été endommagée. En se couchant, ces arbres ont endommagé les toitures de cinq autres habitations. Des opérations de bâchage ont été nécessaires.