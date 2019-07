Accident de la Batmobile : le propriétaire de la Scenic refuse finalement la voiture offerte par un Youtubeur

Une Audi A4 TDI

Vidéo du compte AKRAMJUNIOR DAILY, publiée le 20 juillet 2019. Akram Junior et son ami Slim présentent la voiture qu'ils souhaitent offrir au conducteur de la Scenic.

L'histoire remonte au 13 juillet dernier, lorsqu' une Lamborghini aux allures de Batmobile et un Scenic entrent en collision , à Téteghem près de Dunkerque, à une sortie de l'autoroute A16. La Batmobile appartient au Youtubeur automobile Sébastien Delannay, avec laquelle il devait se rendre jusqu'aux Pays-Bas, à un rassemblement de voitures. Deux versions se confrontent dans cet accident : le Youtubeur a-t-il grillé le stop et a ainsi percuté le Scenic ? En attendant le verdict des experts mandatés par les assurances , Pierre, le conducteur de la Scenic, un Dunkerquois de 60 ans, se trouvait sans voiture pour aller travailler.Un faits divers qui a touché Akram Junior, alias Akram Ojjeh, un autre Youtubeur automobile qui compte plus de 450 000 abonnés sur son compte Youtube. Au point de lui offrir une voiture , ou plutôt celle d'un ami à lui, garagiste et lui aussi présent sur les réseaux sociaux.Le moyen surtout de faire le buzz, comme il l'affirme lui-même : "C'est gagnant-gagnant : ça ne nous coûte rien, ça nous fait plaisir et moi, ça me permet de faire un bel audimat. Je vous rappelle qu'on est avant tout des Youtubeurs !", assume-t-il.



Il précise qu'il a réussi à joindre Pierre, et qu'"avec sa femme, ils étaient super contents" de cette proposition et qu'ils sont justement "en train de chercher une nouvelle voiture".



Le contrôle technique de l'Audi en question a alors été passé et les billets de train pour Pierre et sa femme, afin qu'ils viennent à Paris récupérer la voiture, allaient être réservés.





La voiture finalement offerte à ses abonnés

Vidéo publiée le 21 juillet par Akram Junior, pour annoncer qu'il va finalement donner la voiture à l'un de ses abonnés.

Le propriétaire de la Scenic, Pierre, n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais dans la nouvelle vidéo d'Akram Junior publiée le 21 juillet, on apprend que Pierre a finalement refusé son offre. Tout simplement parce qu'il n'en aurait plus besoin."L'assurance va le rembourser à 100% et le temps qu'il soit remboursé pour qu'il rachète une voiture, un véhicule lui sera prêté. Je lui ai demandé si sa famille ou son entourage en avait besoin mais il m'a dit que non, raconte Akram Junior dans sa vidéo. Il m'a alors proposé que je fasse gagner la voiture à l'un de mes abonnés qui en aurait vraiment besoin."Très honnête et altruiste, Pierre va donc permettre à quelqu'un dans le besoin de gagner une voiture. Un geste qui a touché le Youtubeur. "Je voulais vraiment témoigner de mon respect à Pierre car au final, même s'il va avoir une voiture, il aurait très bien pu accepter mon offre, et il a eu la sincérité de me dire qu'il n'en avait plus besoin."L'Audi A4 va donc être offerte à l'un de ses quelque 450 000 abonnés, par un tirage au sort.