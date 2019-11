Thumeries : un bébé de 4 mois, réanimé par sa nourrice après un arrêt cardiaque, toujours dans un état grave

Un nourrisson de quatre mois a été transporté dans un état grave à l'hôpital Jeanne de Flandre, jeudi 14 novembre, après avoir été retrouvé inanimé dans sa chambre à Thumeries, a-t-on appris ce vendredi.Le bébé, un garçon, se trouvait au domicile de l'assistante maternelle qui en avait la garde. Vers 15H30, cette dernière l'a découvert inanimé dans sa chambre. Après avoir composé le 18, elle a pratiqué des massages cardiaques pendant trente minutes en attendant l'arrivée du SAMU, et a ainsi permis de réanimer l'enfant.Ce dernier a été transporté sous escorte des gendarmes et de la police à l'hôpital Jeanne de Flandre pour y être soigné. Son état était encore "préoccupant" ce vendredi à l'aube. On ignore les causes de son arrêt cardiaque.